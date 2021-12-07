حسن يوسف عن عدم دعوته في “القاهرة السينمائي”:”مش لازم يكرموني ولكن كمتفرج”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان حسن يوسف عن استيائه من عدم تلقي دعوة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة بعد أن اكتظت السجادة الحمراء بأشخاص مجهولة وليس لهم قيمة فنية، فضلا عن الانفلونسر والموديلز وغيرهم الذين استغلوا السجادة الحمراء للدعاية لأنفسهم.

وقال حسن يوسف في تصريحات صحفية: “حقيقي مش فاهم محدش بيعزمنى من مهرجان القاهرة خالص، رغم إننا بنشوف ناس مش معروفة على الريد كاربت”.

وتابع حسن يوسف في تصريحاته لـ”الوطن”: “الأمر ده مثير للدهشة جدا، والسؤال ده محتاج يتسئل لإدارة المهرجان، ده حتى مش بيدعونى كمتفرج، مش لازم يكرموني، حتى كمتفرج مبيحصلش، رغم إنهم لو دعوني هرحب جدا، زى ما عملت مهرجانات خارج مصر، وروحت ورحبت بالأمر، وحضرت الأفلام”.

وأكد الفنان حسن يوسف أنه لم يتابع فعاليات المهرجان هذا العام، قائلا: «ما دام هما مش مهتمين، أنا كمان مش ههتم ومش هعطيهم من خبرتي، وعايز أقولهم ربنا يوفقكم بقي».

وأعرب الفنان حسن يوسف عن امتنانه لجمهوره، الذين يدافعون عنه دائما، ويتساءلون عن عدم وجوده فى مثل هذه المهرجانات، قائلا: «كتر خير الناس والله اللى بتسأل عني».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي كانت قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وامتدت حتى الأحد 5 ديسمبر، وشهد حفل الختام حضور عدد قليل من النجوم، كان من بينهم نيللي كريم وظافر العابدين وإلهام شاهين وحسن أبو الروس ونهلة سلامة وزينب غريب ورنا رئيس وغيرهم.

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