أمينة خليل تعلق على فسخ خطوبتها مرتين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة أمينة خليل أسرار جديدة من حياتها الشخصية وأسباب انفصالها عن خطيبها مؤخرا.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش قالت أمينة خليل إنها انفصلت عن خطيبها لأنه رفض كونها ممثلة ولكن هذا الشيء لا يعنيها مطلقا.

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أما فيما يتعلق بعدم اكتمال خطوبتها مرتين قالت أمينة خليل إنها لا ترى في هذا الأمر فشلا ولكنه مجرد تجربة تتعلم منها.

وأضافت أمينة خليل “أنا بحب الحب جدا، ليه حد يعيش من غير حب في حياته؟ مضيفة “الوحدة هي أسوأ شعور قد ينتاب أيًا منّا”.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه أمينة خليل هو مسلسل “خلي بالك من زيزي” في رمضان الماضي.

يذكر أن مسلسل “خلي بالك من زيزي” من بطولة محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، ويتم عرضه حصريا عبر قناة MBC مصر.

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