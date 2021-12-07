أسرار النجوم: هذه الفنانة الكبيرة رفضت دعوة الرئيس « السادات » لتكريمها وتسببت في بكائه بشدة .. فمن تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - خلافا لما قد يظنه او يعتقد البعض من بني البشر أن حياة الفنان كحياة باقي الناس تتراوح بين الفرح والحزن وبين الفقر والغنى ولا تثبت على حال معين طوال الوقت وفي السطور التالية نعرض لكم قصة مؤثرة عن فنانة مصرية شهيرة استطاعت أن تسعد الجماهير بأعمالها الفنية المتميزة ، ولكنها مرت بمحطات صعبة في حياتها حيث تقلبت بها الحياة من نعيم إلى شقاء ومن غنى إلى فقر .

الفنانة القديرة زينات صدقي من مواليد محافظة الإسكندرية واسمها بالكامل زينات محمد سعد صدقي استطاعت أن تقدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء ، ومن أشهر أعمالها المميزة الفيلم الشهير" ابن حميدو " ، و " حلاق السيدات " ، وفيلم. " عفريتة إسماعيل ياسين "، والفيلم الشهير إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" و"إسماعيل ياسين في البوليس السري"، و"العتبة الخضراء" وغيرها الكثير والكثير من الأعمال المتميزة .

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ولكن تشاء الأقدار أن ينحسر هذا النجاح الكبير وتخفت أنوار النجومية والشهرة ، وذلك بسبب ركود السينما المصرية نتيجة نكسة 67 ، وما أعقبها من ركود اقتصادي في مجالات عديدة ومنها السينما .

وتأثرت حالة الفنانة الكبيرة اقتصاديا بشكل كبير مما أجبرها على بيع بعض أثاث البيت لتتمكن من سد بعض احتياجاتها الأساسية ، وبعث لها الرئيس الراحل محمد أنور السادات سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين دعوة للتكريم في إطار عيد الفن .

ولكن اضطرت الفنانة القديرة زينات صدقي لرفض دعوة الرئيس الراحل ، وكان سبب رفضها أنها لن تتمكن من توفير المال لشراء الملابس اللائقة التي تناسب الحفل ، وعندما عرف الرئيس الراحل محمد أنور السادات السبب الحقيقي لرفض الدعوة بكى بشدة متأثرا بحال الفنانة القديرة ، فقد كان الرئيس الراحل محبا للفن ومقدرا للفنانين .

وفي الحال أصدر الرئيس السادات أوامره بتخصيص معاش شهري يبلغ مائة جنيه ، كما دعاها لحضور فرح ابنته وأعطاها رقم تليفونه لتتصل به في أي وقت .

وكان فيلم ( بنت اسمها محمود ) هو آخر عمل فني قامت الفنانة الكبيرة بتقديمه ، حيث رحلت عن عالمنا في عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ، ودفنت بمدافن الصدقة وعابري السبيل .

وبرغم رحيل الفنانة الكبيرة زينات صدقي عن عالمنا إلا أن أعمالها الفنية الناجحة التي طالما أسعدتنا ستبقى شاهدة على مدى تميزها ، فرحمة الله الواسعة على الفنانة الكبيرة زينات صدقي .