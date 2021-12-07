“استغلت دخولي الحمام وخدت كل اللي في الشنطة”.. ديانا هشام تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، تفاصيل تعرضها لحادث سرقة أثناء تواجدها داخل أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراء قانونيا صارما، حيث قامت بتحرير محضر في الشرطة بالواقعة.

وصرحت الفنانة ديانا هشام قائلة: “ما زلت مصدومة من تلك الواقعة التي تعرضت لها، حيث لم أستوعب الطريقة التي وقعت بها السرقة حتى الآن، ولا كيف لم تكتفِ السارقة بالحصول فقط على المبالغ النقدية التي كانت موجودة بداخل حقيبتي بل قامت بأخذ كل شيء بداخلها، ولهذا قمت بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لمحاسبة السارقة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، وأخذ حقي منها“.

وعن تفاصيل واقعة السرقة، قالت: ”كنت أجلس دخل أحد الكافيهات بأحد المولات التجارية الشهيرة، وكان معي حقيبة يدي الخاصة وبها مبلغ مالي كبير إذ كنت عائدة من البنك وسحبته منه، هذا بالإضافة إلى محتويات أخرى كانت داخل الحقيبة منها مستلزمات خاصة وسلسلة ذهبية، ووقعت السرقة بعدما قمت للتوجه إلى دورة المياه، وعندما عدت لمكاني وجدت الحقيبة فارغة من كل محتوياتها، وكانت الصدمة، وتبين من الكاميرات الموجودة بالكافيه أن من قامت بالسرقة هي سيدة كبيرة في السن“، وذلك وفقًا لـ”فوشيا”

وأضافت:“ توجهت في اليوم التالي من الواقعة لتحرير محضر في قسم الشرطة، وحاليا أنا في انتظار نتائج التحقيقات والتحريات، خصوصا أن كاميرا المراقبة أظهرت تلك السيدة السارقة، وفي النهاية الحمدلله، أنني لم يحدث لي أي مكروه أو أن أتعرض للأذى، وأنها جاءت في الأموال وغيرها من أشياء يتم تعويضها، ولكن لابد من محاسبة السارقة حتى لا تكرر فعلتها مع ضحايا آخرين“.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة الشابة ديانا هشام ضمن الجزء الثالث من مسلسل ”أبو العروسة“، الذي يتم تصويره حاليا، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، نرمين الفقى، كارولين عزمي، محمود حجازي، وميد عادل، وإخراج كمال منصور.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، عن المشكلات التي تعيشها الأسرة، والتعامل بين الآباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، والتطور الذي طرأ على المجتمع في السنوات الأخيرة.

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