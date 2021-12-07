فن ومشاهير

أسرار النجوم: عندما سخرت كوكبة الشرق أم كلثوم من حجم فم اسماعيل يس « فقصف جبهتها » بهذا الرد الصادم !

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الرياض - محمد الاطلسي - كانت كوكب الشرق أم كلثوم، في زيارة للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وبالصدفة قابلت الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكان ذلك في إحدى الصيدليات الخاصة. و لفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: "زي الفل 78 كيلو فقط لا غير"، لترد عليه "كوكب الشرق" قائلة: "مش معقول.. لازم اتوزنت من غير بقك» فضحك الجميع بقوة، وهنا أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى".

ورفضت أم كلثوم، أن تزن نفسها، ليقحمها إسماعيل يس: "أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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