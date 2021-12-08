بينهم يحيي الفخراني ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق مجدي الهواري

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهى قبل قليل، عزاء جمال الهواري، شقيق المخرج والمنتج مجدي الهواري، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من مشاهير الفن والمجتمع من تقديم واجب العزاء للمخرج مجدي الهواري، من بينهم النجم يحيي الفخراني، ومصطفى شعبان ومادلين طبر وأحمد الشامي ومحسن منصور، وأسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

كما حضر أبناء غادة عادل ومجدي الهواري على الحضور، فيما غابت طليقة المخرج عن الحضور.

وتوفى جمال الهواري، أمس الاثنين، وتم تشييع جثمانه، ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة حزن كبيرة من عائلته، وانهارت ابنة الراحل خلال تشييع الجثمان وصلاة الجنازة، وتم دفنه في مقابر العائلة.

وكشف المخرج مجدي الهواري عن وفاة شقيقه “جمال” مساء أمس الإثنين، وكتب عبر فيسبوك: “هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين بس بعد ما ناخد عزاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الغالي جمال الهواري، الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال.. بكاء وحزن كتير، ربي ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك”.

ويعود مجدى الهوارى فى موسم رمضان المقبل للدراما التليفزيونية بمسلسل “دايما عامر” مع النجم مصطفى شعبان، وذلك بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله مسلسل “الشارع اللى ورانا” وبطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ.

اقرأ أيضا

غياب غادة عادل وانهيار ابنته.. لقطات من جنازة شقيق المخرج مجدي الهواري (صور)

حسن يوسف عن عدم دعوته في “القاهرة السينمائي”:”مش لازم يكرموني ولكن كمتفرج”

إعلامية كويتية تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين: “ياريت تعتزل لأنك فاشل فنيًا وإنسانيًا”

أول تعليق من نيللي كريم عن أنباء حملها (فيديو)