أمينة خليل: اشتغلت “جرسونة” وفي تنظيف الحمامات وخضعت للعلاج النفسي لسنوات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فتحت الفنانة أمينة خليل قلبها وحكت العديد من الأمور من حياتها الشخصية متذكرة بعض المواقف التي لا تنساها.

كان ذلك خلال حلولها ضيفة على حلقة هذا الأسبوع من برنامج ABtalks من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وحكت أمينة خليل عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها خاضت التجربة كاملة قررت أن تدرس وتعمل في نفس الوقت.

وقالت إن والديها كانا يريدان أن تخرج إلى العالم وتعتمد على نفسها، وفعلا عملت “جرسونة” ونظفت دورات المياه، لكنها في النهاية تعشق التسوق وكانت تصرف كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أن يعطيها أموالا رفض لأنه أرادها أن تعتمد على نفسها، موضحة أن والدتها كانت تنقذها في هذا الموقف وترسل لها الأموال.

وكشفت أمينة خليل بكل صراحة أنها ذهبت للطبيب النفسي وتعالجت لفترات طويلة ولا زالت حتى الآن، وترى أن هذا أمر رائع يساعدها كثيرا قائلة: “مش لازم نعيش موجوعين وزعلانين، ممكن نروح لأخصائي، أنا خضعت للعلاج النفسي لسنوات ولا زلت وأحبه وأشعر أنه شيء رائع”.

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