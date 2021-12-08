أسرار النجوم: اتفرج الصور : أشهر فنان في مصر تحول من ذكر الى أنثى.. رفض اهله استلام جثته وموته حير الأطباء؟

الرياض - محمد الاطلسي - أول فنانة متحولة جنسيا في مصر كانت اسمها طارق من مواليد 1966، ومن طفولته وهو يعاني من شعور انثوي، وميوله كلها تجاه البنات ويحب يطول شعره ويميل للمكياج وأمور خاصه بالنساء، والناس كانت تنتقد مشيته وطريقته في الكلام، وخصوصاً الأهل الذين استاؤا من اسلوبه الأنثوي.

وكان أهله يوجهون إليه أسئلة: ايه اللي بتسويه مع الناس هم مش عارفين انت ولد والا بنت؟ ويرد طارق مش: "عارف ليش حاسس اننا بنت، شكلي رجل لكن تصرقاتي بنت، غصب عني اعمل ايه"! والسبب انه كان يحمل هرمونات الذكورة والأنوثة، لكن الأخيرة كانت هي الطاغية.

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طلب من أهله أن يقفوا الى جانبه من أجل أن يخضع لعملية لتحويل نفسه إلى أنثى، ثاروا عليه ورفضوا بشدة، تعب بشدة، وقرر الهجرة إلى القاهرة تاركا بلاده الذي تربى فيها، من أجل أن يحقق ما يراه في داخله، لأنه حاسس انه بنت.

التقى مع دكتور كبير، وشرح له القصه، فهم الطبيب المسألة وفهم انه بالإمكان أن يتحول إلى بنت، لأنه لديه كل مقومات الأنوثة، وأجرى طارق العملية تحت اشراف فريق طبي، ليتحول فيها إلى حنان الطويل.

كان لابد أن ياخذ موافقات من الأزهر الشريف، لأن هذه العمليات تخضع لاعتبارات معينه، لأن هذه الحالات يسموها "تصحيح النوع"، الذي يعتبر جائز وليس محرم لانه مبني على أن الشخص يملك نوع معينه من الصفات التي يسمح فيها التحول الى بنت او ولد نتيجة الهرمونات الطاقية.

وعندما عاد طارق بشكل واسم جديد "حنان الطويل"، تفاجأ الأهل وطردوه وعنفوه وقالوا انه جاب لهم "العار"، اثر عليه الموقف وازدادت حالته النفسيه سوء، فقرر أن يترك بلده مرة أخرى الى القاهرة.

كانت حنان الطويل موهوبة فنيا، وبصوتها المتميز. المختلف، انظمت إلى فرقة من الفرق الاستعراضية، إلى حد ما اتسجلت في نقابة المهن الموسيقية، وعرفت بالكركتر الخاص بها.

اول ظهور لها أمام الكاميرا عندما لاحظها مخرج فلم "عبود على الحدود"، من اجل تقديم مشهد صغير، وكانت هذه هي أولى بداية ظهورها في السينما، وبالرغم انها لم تقدم اعمال كثيرة الا أنها سجلت حضور كبير في لدى الجمهور واصبح يتذكر اغلب مشاهدها المضحكة.

وترشحت أيضاً إلى تجسيد شخصية "ميس انشراح" مدرسة الإنجليزي في فلم الناظر، وعملت ايضا فيلم "55 اسعاف" مع النجم محمد سعد، وكانت لها دور لم ينساه الجمهور، بالإضافة الى ذلك فيلم "معسكر في المعسكر"، في دور "الست كوريا"، الراقصة التي اشترت بمقولتها في ذلك الفيلم " البيت ده طاهر وطول عمره حيفضل طاهر"، مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم "عايز حقي".

ويقول الأطباء أن الاشخاص الذين يتحولون إلى ذكر او العكس، يكونوا معرضين إلى اضطرابات نفسة، ويعاني بنوع من العزلة شخصيا وبالتعامل مع الناس، ويعاني من صراع داخلي ويتعرض الى اضطرابات تؤثر على حياته، وهو ما قادها إلى الوصول للمستشفى الأمراض العقلية.

توفت حنان الطويل عام 2004، بشكل غير معروف وحيّر الأطباء، منهم من يقول انه نتيجة أزمة قلبية، واخر يعزوا السبب الى نتيجة الصدمات الكهربائية، التي كانت تتعرض لها في المستشفى، ومنهم من قال أن الاضطرابات النفسية التي عانت منها اثرت على القلب.

وبعد خبر وفاتها رفض اهلها رفضوا استلام جثتها ودفنها في مقبرة العائلة، لانهم تبرأوا منها منذ بداية تحولها الجنسي، وجابت لهم العار حسب اعتقادهم، قائلين: "نحنا ماعندناش أولاد ابننا مات من زمان"، ودفنت في مقابر الصدقة.