“وفاته مكانتش طبيعية”..رامي صبري يكشف سبب الطعن على تقرير وفاة شقيقه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان رامي صبري أسباب قيام عائلته بالطعن على التقرير الطبي الخاص بوفاة شقيقه كريم صبري.
وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، قال رامي صبري: “إحنا كعائلة جالنا تقرير طبي مكانش عاجبنا، والمحامين في العيلة قدموا طعن عليه، ده حقه لإنه راح لسبب وفجأة توفي ثاني يوم، مكناش فاهمين سبب وفاته. كنا عايزين نفهم قانونيا مات ليه”.
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وأضاف: “لما كنا بنودعه الوداع الأخير شفنا ابننا في حالة فيها مشاكل. ولما التقرير جالنا بعدها بأربعة شهور كان فيه تقصير شويتين، حسينا إن أربعة شهور في حاجة مش مظبوطة، ولقينا تقرير ورقتين، وفيها تفاصيل حسينا إنها مش لايقة على اللي شوفناه.”
وتابع: “وفاته مكانتش وفاة طبيعية، الوفاة فيها مشاكل، عايزين نتأكد الوفاة والمشاكل هل حصلت بسبب ناس ولا بسبب أحداث، ممكن تبقى أحداث خلته يتوفى.”
يذكر أن كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري توفي الأحد 11 يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.
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