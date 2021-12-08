أمينة خليل: “كُبر مناخيري عملي عقدة نفسية والقدر منعني من إجراء عملية تجميل في اللحظة الأخيرة”

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضحت الفنانة أمينة خليل أن لديها عقدة نفسية بسبب كِبَر حجم أنفها، الأمر الذي جعلها تقرر الخضوع لعملية تجميل، حتى تنتهي من تلك العقدة في حياتها.

وقالت أمينة خليل خلال برنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش: طول عمري مناخيري كبيرة وكانت مضيقاني في الصور زمان ولما دخلت السينما كانت بتتقالي مش عارفين نودي الكاميرا فين من مناخيرك.

وأضافت: وقولت هعمل عملية التجميل وهغير شكل مناخيري خلاص وقولت لماما إن ده شيء مضايقني جدًا وكان جايبلي عقدة نفسية، فحجزت المعاد مع الدكتور لحد ما قبلها بيومين وقعت من على السلم واتخبطت في وشي فكان عندي زرقان وورم وكلمت الدكتور وقالي أنا مقدرش أعمل العملية لازم تخفي الأول.

وتابعت أمينة خليل: وأنا خدتها إشارة من عند ربنا بإني أبدأ العمل على ثقتي في نفسي، وقولت أنا هتريق على نفسي قبل ما تتريقوا عليّ، وبقيت ببرز أنفي بشكل أوضح أمام الجميع، وعملتها سنة 2012، عملت إعلان سبرايت وقولت عايزين يغيروني ويخلوني براستك أو باربي هي دي مناخير باربي واللي اعطاني القوة لتقبل أنفي إنه أول امبارح.

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