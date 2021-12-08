أسرار النجوم: سجنت عدة أعوام .. حكاية أشهر فنانة في مصر انتهى مشوارها الفني بسبب الدعارة .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر واحدة من الفنانات اللائي اشتهرن بتقديم الادوار المساعدة، فقدمت العديد من الأعمال التي برز من خلالها اسمها، وكان أبرزها مسرحية "سك على بناتك"، مع الفنان الراحل "فؤاد المهندس"، و"فيلم قاهر الظلام"، والذي أدت خلاله دور زوجة "طه حسين"، ولدت الفنانة "إجلال زكي"، عام 1951، بدأت مشوارها من خلال المشاركة في برنامج الأطفال "ماما سميحة" قبل ان تعمل بعدها كمذيعة.

تزوجت "إجلال زكي"، ثلاثة مرات، كان ابرزها زيجتها الأولى من الفنان "محمد خيري"، وخلال فترة زواجهما حاول الإنتحار بسبب أزمة واجهته في عمله، ولكن الفنان "أحمد زكي"، ساعده حينها، لتتطلق بعدها منه وتتزوج للمرة الثانية من المخرج اللبناني ​يوسف شرف الدين​، وخلال زواجهما اتهمت في قضية دعارة، سجنت بسببها 7 سنوات، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الكاتب المصري ​نادر أبو الفتوح​.

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تمت محاكمتها في بداية التسعينات بعد القبض عليها، بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة، وسجنت سبع سنوات حتى تم استئناف الحكم وحصلت بعدها على البراءة، وقد تردد بأن ابنها توفى بسبب قضيتها.

المصدر - مواقع اخبارية مصرية