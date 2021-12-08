أسرار النجوم: هذا الممثل الكبير تزوج بفنانة تصغره بـ 30 عاما ومات بعد 3 أشهر بعدما كتب كل شيء باسمها.. لن تصدق السبب!!.. اتفرج من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان سعيد طرابيك ممثل مصري من مواليد عام 1941 بالقاهرة، بدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن العشرين، عمل بالمسرح والتلفزيون والسينما. أرتبط الفنان سعيد طرابيك بالفنان عادل إمام حيث مثل معه بالعديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها مسرحية (اتفرج ما شفش حاجة)

عاش الفنان سعيد طرابيك، حياته الشخصية في هدوء تام، وبدء مشواره الفني مبكرًا في أواخر الستينيات، وحقق نجاحات كبيرة في عالم السينما والمسرح من خلال أدواره المتميزة في مناقشة قضايا المجتمع.

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قدم طرابيك العديد من الأعمال السينمائية أبرزها، «التجربة الدنماركية، وغبي منه فيه، وفول الصين العظيم، عوكل، وطباخ الريس»، وشارك في مسلسلات، أبرزها، «دكتور أمراض نسا، ومولالنا العاشق، وراجل وست ستات، وارض النعام».

زوجات طرابيك

كانت حياة الفنان سعيد طرابيك مع زوجته الأولى عزة هادئة وأثمرت تلك الزيجة عن إنجاب طفله الوحيد «يوسف»، إلا أنه طلق زوجته الأولى، وتزوج من الفنان الشابة سارة طارق التي تصغره بأكثر من 30 سنة.

وأثار زوج الفنان سعيد طرابيك من الفنانة الشابة سارة طارق في عام 2015 حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، لفارق السن الكبير بينهما، ولم يستمر زواجهما طويلا حتى دخل الفنان طرابيك في أزمة صحية وفارق الحياة بعد 3 شهور من زواجهما.

الستر والصحة

وظهر طرابيك عبر إحدى الفضائيات قبل موته، ورد على شائعات وحالة الجدل السائدة بسبب زواجه بالفنانة الشابة قائلا: «ربنا يتمم الزيجة الجديدة بالستر والصحة عليّ، وأموت وهي راضية عني، لأن الموت علينا حق وهو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا».

وعادت طليقته عزة شعبان في الظهور على وسائل الإعلام ومعاها إيصال أمانه ولسان حالها «سعيد طرابيك حرره لي بقيمة مليوني جنيه»، وردت الزوجة الجديدة الفنانة سارة طارق على هذا الإيصال قائلة إن الإيصال هو سر وفاة زوجي.

إيصال مزور

وأثبت القضاء المصري الشامخ بعد 3 سنوات من وفاة الفنان سعيد طرابيك، براءة ذمته من هذا الإيصال المزور، ولاحقت أرملته شائعات زواجها من الفنان الكبير أحمد بدير، وخرجت عن صمتها ونقلت تلك الأنباء، وأكدت أن ما يربطها ببدير الزمالة فقط.

وكشفت الفنانة الشابة سارة طارق أرملة الفنان سعيد طرابيك، عن مفاجأة وتمثلت في قيام زوجها الراحل بالتنازل لها عن جميع أملاكه، وأنها الوحيدة التي ترث فيه هي ونجلها فقط، وقالت الفلوس كلها معاها، كتبلي الشقة والعربية.

أطلبي الخلع

وقال سارة طارق، طلبت الطلاق من الفنان سعيد طرابيك 3 مرات، بسبب مشاكل مع طليقته عزة، وكان رده عليّ «شيلي فكرة الطلاق من دماغك، ولو عاوزة دة أطلبي الخلع من المحكمة، لو آخر يوم في عمري مش هرجع ليها تاني».

ولدت الفنانة الشابة سارة طارق بمحافظة الإسكندرية، وتخرجت في كلية التجارة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها «زهرة وأزواجها الخمسة، والشحرورة، وعرفة البحر، إحنا الطلبة».

المصدر - مصرواي + سينما دوت