أسرار النجوم: كيد النساء : أشهر نجمة خانها زوجها مع فنانة زميلة واكتشفت الأمر بهذه الحيلة التي لا تخطر على بال ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نجمة اليوم هي الفنانة مادلين التي دخلت في مجال التمثيل، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم "كفرون"، في حين ذاع صيتها ونالت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في بطولة فيلم "الطريق إلى إيلات" مع الفنان عزت العلايلي، كما قدمت عدد كبير من المسلسلات والأفلام بعد ذلك.

ولدت الفنانة مادلين طبر فى عام 1958، نشأت في لبنان، ودرست الإعلام في جامعة بيروت، وبعد تخرجها عملت كصحفية في مجلة الشبكة إلى جانب عملها كمذيعة تلفزيونية في لبنان.

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تعد أحد أشهر الوجوه الفنية التي ظهرت في فترة الثمانينات والتسعينات، وتواجدت في العديد من الأعمال الفنية محققة نجاح كبير، فنانة جميلة ذات ملامح شرقية بالرغم من أنها ليست مصرية، ولكنها برعت واتقنت أدوارها في التمثيل حتي دخلت قلب المشاهد.

قالت مادلين طبر في لقاء سابق لها ببرنامج "مع دودي"، الذي يذاع على قناة "النهار"، إنها كانت متزوجة في شبابها من رجل اكبر منها بنحو 15 عاماً، مشيرة إلى أنها كانت تحبه وتعتمد عليه في كل شيء، وكان هو الآخر يهتم بها، وحذرتها زميلة من الوسط الفني بأن زوجها على علاقة بفنانة أخرى.

وتابعت مادلين طبر، ان الزوجة تشعر عند خيانة زوجها، وانها احست من تصرفات زوجها أنه على علاقة بامرأة أخرى بالفعل، وحكت كيف كشفت خيانته لها بحيلة ذكية، حيث انتظرت نزوله من المنزل، وقامت بالاتصال بآخر رقم على هاتفه قبل النزول، وكانت المفاجأة بأنها ممثلة زميلة.

وروت مادلين ما حدث بعد ذلك، حيث قامت بالإتصال على هذه الفنانة وصرخت في التليفون وادعت أن منزلها يحترق، وطلبت منها أن تخبر زوجها سريعاً، وبالفعل قامت هذه الفنانة بإبلاغ زوج مادلين الذي كان يجلس بجانبها حتى ينقذها، وهنا إكتشفت مادلين الأمر وتأكدت من الخيانة بتلك الحيلة الذكية، وقامت بطلب الطلاق بعد ذلك، حتى أن زوجها لم يصدق طلبها للطلاق لانه ظن أنها لن تستطيع ان تفعل شيء من دونه حيث ان علمها كل شيء وله افضال عليه كثيرة ولكنها صممت على موقفها وحدث الطلاق.