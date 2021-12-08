درة تتألق بالأزرق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر قصتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و تألقت درة ببنطلون جينز و بليزر كت من نفس اللون، و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.

والجدير بالذكر أن المخرج عثمان أبو لبن طرح البوستر الرسمي لفيلم الكاهن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك

وكتب:""هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟" فيلم #الكاهن من انتاج سعودي مصري، بجميع دور العرض يوم ٢٩ ديسمبر".

وكان قد نشر الفنان محمود حميدة صور جديدة له من كواليس فيلم الكاهن وذلك قبل طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".