نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر قصتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
و تألقت درة ببنطلون جينز و بليزر كت من نفس اللون، و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.
والجدير بالذكر أن المخرج عثمان أبو لبن طرح البوستر الرسمي لفيلم الكاهن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك
وكتب:""هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟" فيلم #الكاهن من انتاج سعودي مصري، بجميع دور العرض يوم ٢٩ ديسمبر".
وكان قد نشر الفنان محمود حميدة صور جديدة له من كواليس فيلم الكاهن وذلك قبل طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة تتألق بالأزرق في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.