نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست هنأ فيه المنتخب بتصدر دور المجموعات.

و علق هنيدي: "مبروك لمصر التأهل.. إنذار للتاريخ"

و أضاف هنيدي ساخرا "يا ريت نقضيها إنذارات في تصفيات كأس العالم".

وقال السولية عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول. واجهنا فريقا كبيرا ، لعبنا مباراة نهائية، ولعبنا بروح كبيرة لنتصدر المجموعة".

وشدد "مواجهة الأردن ليست سهلة إطلاقا. لا يوجد مباراة سهلة، نحن من نسهل المباراة على أنفسنا أو نصعبها على أنفسنا. نأمل في تحقيق التأهل لربع النهائي".

ولم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.