نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة بصحبة خطيبته المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وعلق عمر كمال علي مباراة مصر الجزائر، كاتبًا: “وشك حلو على مصر أشوشو”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال لخطيبته شيماء المغربي بعد فوز المنتخب: وشك حلو على مصر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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