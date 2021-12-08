أحمد شيبة يطرح أحدث أغانيه ”صحبة الأندال” خلال أيام

انتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "صحبة الأندال" تأليف وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وطرح أحمد شيبة الشهر الماضى أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: "زينة الرجال الأدب وللأدب علامات.. واللى معاه الأدب تلقاه يسيب علامات، سألو ديابة الخلى عن جبلى ورجالو.. قالو اللى جه فى سكتهم من قبل ما يعيش مات.. زينة الرجال الأدب وللأدب علامات، من قال أنا متخلقكش لسه اللى قلبه كده مقويه.. والجدعنة واخدها ورثة واللى يماشيك بالروح تفديه".

ويظهر أحمد شيبة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة الفنان أوس أوس، والمقرر عرضه قريباً، حيث يجسد ضخية منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثى خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التونى.

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