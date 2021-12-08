أسرار النجوم: أشهر عوانس الوسط الفني إحداهن اقتربت من 60 عاماً .. أجمل10 فنانات لم يتزوجن حتى الآن - أسماء لن تصدقها أو تتوقعها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - من المعتقدات السلبية والخاطئة في مصر، أن على الفتاة الزواج قبل أن تتخطى الثلاثين، ولكن هناك الكثيرات كسرن هذه المعتقدات الغريبة بتجاوزهن هذا السن دون حاجة للزواج؛ لطالما لم يتوفر لديهن الشخص المناسب.

ونستعرض أسماء فنانات لم يتزوجن حتى الأن في مصر والعالم العربي، لأسباب مختلفة، نذكرها لكم.

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أروى جودة

قد لا يعلم الكثير منا أن أروى جودة مازالت حتى الآن لم تتزوج، فقد يكون الأمر صادم للبعض، خاصة أنها تجاوزت الـ 42 عامًا.

وتتمتع الفنانة المصرية أروى جودة بجمال فريد وخاص من نوعه، فضلًا عن شخصية قوية ومثقفة، فقد يكون هذا حقًا سبب تجنبها للزواج حتى الأن، فيبدو أنها لم تحصل على شريك حياة مناسب لشخصيتها.

كذلك أكدت في عدة حوارات على أنها ببساطة لم تجد حتى الآن، الرجل الذي يدفعها لاتخاذ خطوة الزواج عن اقتناع كامل.

ميس حمدان

كذلك لم تتزوج الفنانة ميس حمدان، على الرغم من خفة ظلها ومرونتها، وشخصيتها المرحة.

وتجاوزت ميس حمدان، شقيقة الفنانة مي سليم الـ 38 عامًا، ومازالت حتى الآن غير متزوجة، فيبدو أنها لم تجد فارس أحلامها بعد.

وعن مواصفات فارس أحلامها، فقال مسبقًا إنه يلفتها الرجل الناجح والخفيف الظل أما الأهم بنظرها فأن يكون هناك انسجام بينهما.

حورية فرغلي

وتعتبر قصة حورية فرغلي من بين أكثر القصص المشهورة في الوسط الفني، حيث ارتبطت مرتين لكن لم يُكلل هذا الارتباط بالزواج.

وفسخت الفنانة المصرية خطوبتها للمرة الأولى بعد أن اتفرج خطيبها مشهدًا في فيلم “كلمني شكرًا” حيث اعتبره مشهدًا إباحيًا.

ودخلت تجربة الارتباط مرة ثانية، لكن توفى خطيبها قبل الزفاف بيوم واحد فقط، وحتى الآن لم ترتبط.

وتجاوزت الفنانة حورية فرغلي سن الـ 45 عامًا.

مي عز الدين

وتعتبر مي عز الدين من بين أجمل النجمات في مصر؛ حيث تتمتع بملامح جذابة وشخصية هادئة لا تميل للمشكلات.

لكنها لم تتزوج حتى الأن رغم بلوغها سن الـ 42 عامًا؛ حيث لم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد شهور قليلة من خطوبتهما.

وأوضحت مى فى أكثر من مرة أن بحثها عن الحب هو سبب عدم زواجها حتى الآن.

منة شلبي

كذلك لم تحصل الفنانة المصرية الجميلة منة شلبي حتى الأن على تجربة ارتباط ناجحة، رغم نجاحها الكبير في عملها.

وأكدت في أكثر من لفاء على أنها ترفض الزواج لطالما لم تجد الحب الحقيقي، والرجل المناسب لها، رغم اقترابها من الـ 40 عامًا.

وارتبطت منة شلبي مرة واحدة بشكل رسمي من المخرج خالد يوسف، إلا أن القصة لم تكتمل.

منة فضالي

وتعتبر منة فضالي من النجمات اللاتي لم يتزوجن حتى الأن، وهي تبلغ 38 عامًا.

وكانت كشفت في تصريحات أنها لديها عقدة من الرجال، بسبب ما وصفته بـ”الصدمات الكثيرة التي واجهتها في حياتها”.

نرمين الفقي

كذلك تعتبر نرمين الفي من أشهر عوانس الوسط الفني رغم جمالها الذي لم يتأثر على الإطلاق بتقدمها في العمر.

واقتربت من ال 50 عام دون زواج ولقبت بعزباء الشاشة المصرية، وكشفت ان هناك الكثير تقدموا للزواج منها ولكنها لم تجد فيهم الشخص المناسب لها.

ميسرة

اقتربت الفنانة المصرية ميسرة من سن الـ 60 عامًا، ومازالت حتى الأن لم تتزوج، فأكدت أنها باتت لا تفكر في الزواج.

وقالت في تصريحات سابقة إن فرصها في الإنجاب باتت قليلة منذ دخولها سن الأربعين لذلك توقفت عن التفكير في الدواج.

كذلك ترى أنها باتت شخصية مستقلة تعتمد على نفسها ويصعب عليها التعامل مع رجال الأن، خاصة أنها مرت بعدة تجارب فاشلة أثناء فترة شبابها.

فأوضحت أنها قابلت عدد كبير من الرجال بعد عودتها من لندن، لكن كان لديهم شيرزوفرنيا

وأضافت: يقولون ما لا يفعلون. لديهم أفكار مختلفة تماماً عن تلك التي يتحدثون عنها. ومن جانبي، لن أرضى بالزواج من رجل لمجرد أن يكون «ضل حيطة».

كذلك قالت: فقد تربيت في ظل رجل مثقف وواع ولديه صفات الرجولة الحقيقية وهو والدي رحمه الله، لذا لن أقبل بأقل من ذلك.

يارا اللبنانية

تعتبر الفنانة اللبنانية يارا من أشهر النجمات في الوطن العربي اللاتي يتمتعن بشعبية كبيرة.

لكن رغم شهرتها ونجاحها وجمالها لم تتزوج حتى الآن، وعمرها 38 عاماً، رغم اقترابها من الأربعين.

إليسا

وعلى الرغم من العلاقات الغرامية التي دخلت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، إلا أنها لم تتزوج رغم اقترابها من الخمسين.

وقالت في لقاء تليفزيوني سابق، أنها غير نادمة نهائياً على عدم زواجها، مشيرة إلى أنَّها لا تشعر بأيِّ نقص أو حرج بخصوص عدم ارتباطها.