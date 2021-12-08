وزير السياحة يقيم مأدبة عشاء لوزراء السياحة العرب وسفراء المشاركة بالمجلس الوزاري...

وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء لعدد من وزراء السياحة العرب وسفراء الدول المشاركة بالمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته ال ٢٤

بمناسبة انعقاد الدورة ال ٢٤ للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تستضيفها مصر وتنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمدة يومين، أقام مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مأدبة عشاء لعدد من وزراء السياحة العرب وسفراء الدول المشاركة بالمجلس، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقد حضر مأدبة العشاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدولة البحرين، ووزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة اليمن، و الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، ورئيس المنظمة العربية للسياحة، ووكيل وزارة السياحة السعودية للشئون التنظيمية والسياسات، ووكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت، إلى جانب عدد من سفراء ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة بالمجلس، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.

وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار المصرية نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبعض قيادات الوزارة.

وخلال مأدبة العشاء، رحب الدكتور خالد العناني بالحضور في بلدهم الثاني مصر، كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الكبير من المعنيين بالقطاع السياحي في آن واحد، مؤكداً على أنه يعد فرصة جيدة لمناقشة الوضع السياحي في الوطن العربي.

كما تم مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين بلدان الوطن العربي في مجال السياحة والآثار، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية فيما بينها وذلك إدراكاً لأهمية صناعة السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تطرق الحديث خلال مأدبة العشاء لمناقشة سبل دعم تعافي القطاع السياحي بالدول العربية بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، وكذلك مناقشة بعض المحاور والمجالات المختلفة والتي من بينها مجالات التنشيط والترويج، والتدريب السياحي، وكذلك السياحة المستدامة.