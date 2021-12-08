تعرف على رساله تامر حسني لجمهور حفله الليلة

وجه الفنان تامر حسني لجمهور حفله المقرر إقامته مساء اليوم، الأربعاء، في جامعة مصر، نصيحة هامة متعلقة بدرجات الحرارة والأجواء الشتوية الحالية.
وكتب تامر حسني، منذ ساعات عبر خاصية الستوري على حسابه بتطبيق “إنستجرام” قائلا: "بالنسبة لحبايب قلبي اللي إن شاء الله جايين حفلة جامعة مصر.. بوصيكوا بجواكت تقيلة جدا بجد الجو مش برد عادي دا تلج".
واستطرد تامر حسني: "أنا في البروفة دلوقتي وتقريبا اتجمدت.. مش هوصيكوا لو عرفتوا تلبسوا جرايد تحت الهدوم ياريت، وخصوصا لو في أي أطفال جايين.. أرجوكم متنسوش".
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