دنيا سمير غانم لأحد أطفال حفل ”قادرون باختلاف”: فخورة بيك يا أجمل...

تشجيعا له وإمانا بصورته، نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بالطفل عبد الرحمن الذى شارك بالغناء فى حفل "قادرون باختلاف"، وعلقت دنيا على الصورة التى نشرتها على حساب الانستجرام الخاص بها، وكتبت: "بحبك أوي يا عبد الرحمن وفخورة بيك يا أجمل صوت ربنا يوفقك".

تعود النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال أعمالها الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود دنيا لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" والذى صورت منه ما يقرب من 75% ، ويشارك في بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر، أطلق عدد من محبي الفنانة دنيا سمير غانم وزملاؤها بالوسط الفني هاشتاج يحمل اسم #وحشتينا يا دنيا، للتعبير عن دعمهم وحبهم لها وتقديرهم لعودتها الفنية من خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي شاركت فيها أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتلت من خلالها الترندات الساعات الماضية.

كانت الفنانة دنيا سمير غانم قد وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لها خلال مشاركتها في احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت بمشاركة ذوي الهمم، وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "تشرفت بالغناء أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية #قادرون باختلاف.. وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا.. وبنظرته اللى كلها أبوة".