شافكي المنيري تعلن وفاة والدتها وتطلب الدعاء للحاق بمرافقة جثمانها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية شافكي المنيري عن وفاة والدتها، صباح اليوم الأربعاء.

كشفت شافكي المنيري عبر حسابها على “فيسبوك”، عن تواجدها في بريطانيا لمتابعة حالة شقيقها الذي يتلقى العلاج هناك، ومحاولتهما الرجوع إلى مصر سريعا من أجل إجراءات الجنازة والعزاء لوالدتهما الراحلة.

كتبت شافكي: “قلبي موجوع حزينه جدا، مكسوره، توفيت ماما منذ قليل”.

تابعت: ” للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض، بنحاول نحجز أي طيران إلي القاهرة”.

اختتمت شافكي المنيري: “دعواتكم معنا، نفسي أكون معها بأي طريقة.. يارب”.

يذكر أن شافكي المنيري تقدم حلقة يوم الخميس أسبوعيا في برنامج “التاسعة” عبر قناة مصر الأولى.

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