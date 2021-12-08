وزارة الإعلام وإذاعة صنعاء تنعيان الإعلامي عبدالله السوسوة

وزارة الإعلام وإذاعة صنعاء تنعيان الإعلامي عبدالله السوسوةنعت وزارة الإعلام وإذاعة صنعاء ـ البرنامج العام، الإعلامي عبدالله محمد السوسوة أحد كوادر الإذاعة الذي انتقل إلى جوار ربه عن 61 عاماً قضى معظمها في العمل بالمجال الإعلامي.

وأوضح بيان النعي أن الفقيد الراحل التحق بالعمل الإعلامي في إذاعة صنعاء منتصف السبعينيات وتخصص في البرامج التنموية وقام بإعداد وتقديم الكثير من البرامج أبرزها عيادة الأسرة وربوع السعيدة وإشرافه على الفترات المفتوحة ومنها فترات يمن الصمود ـ إحدى الجبهات الوطنية الإعلامية المناهضة للعدوان والحصار ـ إلى جانب عمله في التلفزيون في إعداد وتقديم برنامج الصحة والمجتمع في ثمانينيات القرن الماضي..

وأشار البيان إلى أن الفقيد تقلد العديد من المناصب الإدارية آخرها مدير إدارة البرامج التنموية والسكانية بإذاعة صنعاء، كما نال العديد من الشهادات والأوسمة في مجال عمله ..

وعدد بيان النعي مناقب الفقيد حيث كان أنموذجا للموظف المثابر والمجتهد في أداء عمله وتميزت حياته بالعطاء المستمر ودماثة الأخلاق وحب العمل والتواضع مع زملائه ..

وأكد البيان أن الوسط الإعلامي خسر برحيل السوسوة واحداً من أبرز الكوادر التي بذلت نفسها في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية المختلفة.

وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسرة الفقيد، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

