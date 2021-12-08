لسوء الأحوال الجوية.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتخذ قرارًا بشأن حفل تامر حسني الليلة

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنجم تامر حسني، تأجيل الحفل المنتظر والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الأربعاء في استاد الجامعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر إحياء الحفل يوم الأحد المقبل الموافق 12 ديسمبر، حتى يكون الجو قد شهد تحسنًا، وذلك حرصًا على صحة الجمهور وطلاب الجامعة.

وجاء نص بيان الجامعة: حرصًا منا على سلامة الطلاب والجمهور الكبير الذي بادر بحجز الحفلة، وكل الضيوف الكرام تم التواصل مع الفنان تامر حسني وتم على الفور تأجيل الحفل ليوم الأحد المقبل 12 ديسمبر.

ويأتي القرار بعدم إقامة الحفل في موعده وتأجيله ليوم الأحد، حرصًا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على السلامة العامة للطلاب وللجمهور الكبير، حتى تتحسن الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يقدم تامر باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذي يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذي يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه في هذا الحفل لأكبر مسرح في العالم، في انتظاركم الأحد المقبل بعون الله.

اقرأ أيضا

ديانا هشام تكشف عن سرقة مبلغ مالي كبير منها خلال تواجدها بأحد مولات الشيخ زايد

“9 سنين حب 9 سنين زواج”.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه التاسع (فيديو)

تعرف على موعد عرض حلقتي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في “معكم منى الشاذلي”

فنانة تهاجم سمية الألفي بعد حديثها عن نزوات فاروق الفيشاوي بعد وفاته