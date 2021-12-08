زوج أصالة يخلع عباءته ويضعها عليها أمام الجمهور بسبب البرد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - خلع الشاعر الغنائي فائق حسن عباءته من أجل زوجته النجمة أصالة أثناء غنائها على المسرح في حفلها الأخير بموسم الرياض.

فوجيء جمهور الحفل بزوج أصالة، فائق حسن، وهو يقتحم المسرح أثناء غنائها ليقوم بخلع عباءته وتغطيتها، والنزول من على المسرح.

ونشرت شام الذهبي ابنتها الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: الحب في الهواء، لتعلق أصالة على الفيديو كاتبة: “الحب نعمة أنا ربي غرقني بالنعم يا روح قلب صولا أنتي”.

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

يذكر أن الحفل أقيم أمس الثلاثاء السابع من ديسمبر مسرح الأوايسس، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالسعودية، وشاركها في الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الحميد.

أعلنت أصالة وفائق حسن زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

لسوء الأحوال الجوية.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتخذ قرارًا بشأن حفل تامر حسني الليلة

شافكي المنيري تعلن وفاة والدتها وتطلب الدعاء للحاق بمرافقة جثمانها

أمينة خليل: “كُبر مناخيري عملي عقدة نفسية والقدر منعني من إجراء عملية تجميل في اللحظة الأخيرة”

إعلامية كويتية تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين: “ياريت تعتزل لأنك فاشل فنيًا وإنسانيًا”