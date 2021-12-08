المحكمة تصدر قرارًا بالحجز على ممتلكات محمد الشناوي لهذا السبب (صور ومستندات)

ابو ظبي - احمد الجزار - فوجئ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بقرار صادر من محكمة الاستئناف، بحضور محضر إلى مقر إقامته للحجز على ممتلكاته نظير سداد مبلغ قيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

وكشف عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقد مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10% أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

تابع عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالحي.

شدد على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم وسيتم الحجز على ممتلكات الشناوي الموجودة في الفيلا الخاصة به ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب وفي حالة عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب.

وكشف مصدر أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محصر إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.

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