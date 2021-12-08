بحضور شقيقتها نورا والأسرة.. بوسي تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة بوسي، وسط أسرتها بعيد ميلادها الـ68.

وحضر الاحتفال ابنتيها مي وسارة إلى جانب شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا.

وحرصت ابنتها مي على تهنئتها بعيد الميلاد، ونشرت صورة من الاحتفال الذي أقيم في منزلهم، وعلقت: “نعد النعم… الحمد لله على الصحة و الستر و العائلة و الضهر، كل عام وانتي منورة حياتنا وفوق راسي انا و سارة و مستحملاني انا شخصيا”، وكان الاحتفال بسيط للغاية، وتوسط الحاضرين “تورتة” على شكل شريط سينما.

واحتفلت النجمة بوسى، بعيد ميلادها، يوم الجمعة الماضية حيث إنها من مواليد 26 نوفمبر، وقدمت النجمة الكبيرة الكثير من الأعمال التى حُفرت في أذهان جميع محبيها ومتابعيها، ولا يعلم الكثير منهم أن اسمها الحقيقى هو صافيناز قدرى، ورغم عشقها للتمثيل منذ الطفولة، إلا أنها تخرجت فى كلية التجارة.

بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت فى العاشرة من عمرها، وشاركت في برامج الأطفال فى التليفزيون، ثم شاركت في فيلم “نار فى صدرى”، مع الفنان أحمد مظهر. وشاركت في مسلسلات وأفلام ومسرحيات للأطفال منها مسرحية الحذاء الأحمر و لوز وبندق و عودي يا أمي عملت وهي طفلة في مسرحية لوكاندة الفردوس ثم عملت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في جوليو ورومييت.

وقدمت في شبابها عدة أعمل مسرحية منها “كنت فين يا على” و”روحية اتخطفت”، وتزوجت من الفنان الكبير الراحل نور الشريف عام 1972 وأنجبا “سارة ومي”.

من أبرز أعمالها السينمائية “سيقان في الوحل، سنة أولى حب، أونكل زيزو حبيبي، حبيبي دائماً، إعدام ميت“.من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل “خالتى صفية والدير، الحرملك، قيد عائلي“. أما أعمالها المسرحية “جوليو ورومييت، وعالم قطط وروحية اتخطفت، وبيت الدمية”.

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