فاتن موسى تكشف عن مشاهدها الأولى كممثلة في “الحرير المخملي”: ألقاكم في مزيد من الأعمال

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن مشاهدها التمثيلية الأولى في مسلسل “الحرير المخملي” الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات.

وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته طليقها الفنان مصطفى فهمي.

ونشرت فاتن موسى عبر حسابها على انستجرام، مقاطع من مشاهدها في المسلسل الذي بدأ عرضه مؤخرًا وعبرت عن مدى سعادتها بأولى تجاربها الدرامية في مصر، كما شوقت متابعيها لأعمال أخرى مقبلة، وعلقت على الفيديو قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائماً وأبداً، أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر.. مسلسل الحرير المخملي، إخراج أحمد حسن، دعواتكم وانشالله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية”.

وحرصت فاتن موسى على عدم الإشارة إلى أسماء أبطال المسلسل خاصة وأن مصطفى فهمي أبرزهم، واكتفت بوضع اسم المخرج فقط، كما تلقت بعض رسائل التشجيع من قبل متابعيها الذين تمنوا لها الخروج من أزمتها سريعًا والتركيز في عملها.

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تفاصيل أزمة فاتن موسى ومصطفى فهمي

ومن المعروف أن مسلسل “الحرير المخملي” يشارك في بطولته بجانب مصطفى فهمي، كل من داليا مصطفى وأحمد وفيق وهالة فاخر وسامي مغاوري ودنيا عبد العزيز وولاء الشريف وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم، ومن تأليف أميمة عز الدين وأحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن.

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الجدير بالذكر أن إيناس فوزي محامية فاتن موسى كشفت مؤخرًا في أحد البرامج أن الإعلامية اللبنانية عندما تعرفت على مصطفى فهمي واتفقا على الزواج، وعدها الأخير بحقها في الإنجاب خاصة وأن هذه كانت الزيجة الأولى لها، ولم يرد أن يحرمها من مشاعر الأمومة، كما أن سنها يسمح لها بالأنجاب بشكل طبيعي حيث تبلغ من العمر 40 عامًا، إلا أنه بعد ذلك بدأ في مماطلة هذا الأمر.

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