أول تعليق من محامي محمد الشناوي بعد قرار المحكمة بالحجز على ممتلكاته

ابو ظبي - احمد الجزار - علق محمد واصل «محامي» محمد الشناوي حارس منتخب مصر وحامي عرين النادي الأهلي، على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بالحجز على ممتلكات حارس القلعة الحمراء، بعد مطالبة وليد عبد الهادي وكيله السابق، بسداد ما يقارب مليون و650 ألف جنيه كعمولة له.

وقال محمد واصل محامي محمد الشناوي في تصريحات صحفية، إن هذا الحكم ليس نهائيا، وهناك إجراءات أخرى نتخذها في الوقت الحالي تجاه هذه القرار.

محامي الشناوي: كل الأرقام التي تداولتها المواقع الإخبارية غير حقيقية

وأضاف واصل: «كل الأرقام التي تداولتها المواقع الإخبارية سواء على لسان أشخاص أو غير ذلك كلها غير حقيقية بالمرة، ونحن لا نتحدث إلا بعد أن نتخذ كافة الإجراءات الرسمية وبعدها ننتظر الحكم النهائي من القضاء المصري العادل».

وتابع: «نحن نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، لكن هناك كواليس لم تظهر حتى الآن إلى العلن وهناك أرقام مفبركة تنشر وبعض التكهنات ولكن لن نرد عليها الآن، إلا بعد الحكم النهائي».

وكان محمد الشناوي قد تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محضر إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.

تفاصيل أزمة محمد الشناوي

الجدير بالذكر، أن هذه الأزمة تعود إلى رفض محمد الشناوي دفع مستحقات وكيله وليد عبد الهادي على عملية انتقاله إلى صفوف الأهلي، منذ 5 سنوات، الأمر الذي جعله يلجأ لمقاضاة اللاعب.

واستطاع حارس منتخبنا الوطني محمد الشناوي أن يقود منتخب الفراعنة، إلى الصعود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بأول المجموعة، بعد التعادل أمس أمام الجزائر 1-1، على أن يواجه الفراعنة منتخب الأردن، يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً في دور ربع النهائي.

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