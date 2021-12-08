أسرار النجوم: اتفرج الفيديو : السجادة الحمراء في السعودية تضع الفنانة ليلى علوي في موقف محرج للغاية؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ​مهرجان البحر الأحمر السينمائي​ الدولي في المملكة العربية ​السعودية​.

وفي التفاصيل، كادت ليلى أن تقع بسبب فستانها الذي تعثرت بذيله الطويل، ووثقت الإعلامية بوسي شلبي هذه اللحظات على صفحتها.

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أما بالنسبة لإطلالة ليلى، فقد اختارت فستاناً رائعاً من اللون الأبيض المزين بالخيوط الذهبية، ويتميز بأكتاف مرتفعة بشكل ملوكي، كما أن تسريحة شعرها ومكياجها كانا موفقين للغاية، خصوصاً أنها تعرف تماماً ماذا يليق بها وبعمرها وقيمتها وشكل جسمها.