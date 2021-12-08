أول تعليق من إلهام شاهين على ارتداء الفنانات المصريات ملابس محتشمة في مهرجان البحر الأحمر

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة إلهام شاهين، على الهجوم الذي تعرضت له الفنانات المصريات على السوشال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورهن بملابس محتشمة في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، وذلك على عكس إطلالاتهن الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة.

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وقالت الفنانة إلهام شاهين: “لا أعلم ما هو سر هذا الهجوم والمقارنات التي وضعها البعض بين إطلالات القاهرة السينمائي والبحر الأحمر بالسعودية، فمن وجهة نظري لا أرى أي فرق، ولم يجبرنا أحد في السعودية على ارتداء زي بعينه، ولم نتعمد أيضا الظهور بشكل معين ونلبس بحريتنا تماما، ودليل على ذلك أن بعض الفنانات كانت ملابسهن جريئة من وجهة نظر البعض وتعرضن للهجوم أيضا، وفي النهاية أرى أن كل فنانة ارتدت ما يحلو لها وما يليق بها“، وذلك وفقًا لـ”فوشيا”.

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وأضافت إلهام: “الهجوم على الفنانات عبر السوشال ميديا هو أمر ليس جديدا، وأصبح مجرد عادة للبعض سواء لسبب أو دون سبب، وأرى أن من يقومون بذلك هم أشخاص يعانون من الفراغ الشديد، ويتدخلون فيما لا يعنيهم، ونهجهم هو الهجوم لمجرد الهجوم ليست أكثر، وأنصحهم بأن يبحثون عن شيء يشغلون أنفسهم به بدلا من هذه التفاهات والسخافات التي زادت عن الحد”.

وكانت العديد من نجمات الفن المصري، قد تعرضن للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورهن بملابس محتشمة في السعودية، حيث وضع البعض مقارنة بين إطلالاتهن هناك وبين ما ظهرن به في مهرجان القاهرة السينمائي، ومن قبله الجونة.

الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر

وكانت الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد انطلقت بمدينة جدة في 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، وكرمت هذه الدورة التي تحتفي بدور المرأة في صناعة السينما، كلا من الفنانة المصرية ليلى علوي، والممثلة العالمية كاترين دينوڤ أيقونة السينما الفرنسية، والمنتجة السعودية هيفاء المنصور.

وحرص العديد من نجوم الفن في الوطن العربي على حضور أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، من بينهم صبا مبارك، ونسرين طافش، ويسرا، وإلهام شاهين، ولبلبة، وماجد المصري، ومحمد هنيدي، ونادية الجندي، والمخرج هاني أبو أسعد، وتارة عماد وغيرهم.

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