أكشاي كومار يخطف الأنظار في أول زيارة له بالسعودية بمهرجان البحر الأحمر ويعد الجمهور بإحضار أسرته

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح النجم الهندي أكشاي كومار في خطف الأنظار في أول زيارة له بالسعودية، من خلال الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي انطلقت مساء الاثنين الماضي.

ونال كومار تصفيقًا حارا من الجمهور حينما قال أنه سيحضر زوجته إلى السعودية وأطفاله بعد إعجابه بهذا البلد وبأهله.

أكشاي الذي يزور السعودية للمرة الأولى، وصل لعقد جلسة حوارية أقيمت على هامش المهرجان جمعته بمجموعة من الشباب السعوديين وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وفي كلمته خلال اللقاء أكدّ أكشاي بما معناه أنه “سيحرص على إحضار عائلته في المستقبل وأطفاله إلى هذا المكان، مشيرا إلى أن “السعودية أصبحت جاهزة لتصوير أعمالنا و الموضوع يبدو غاية في المتعة و سأحرص على دعوة زملائي للتصوير هنا أيضًا”

وعن زيارته الأولى إلى السعودية قال “هذه زيارتي الأولى للسعودية وإلى جدة، إنه شرف كبير لي تواجدي هنا”، مضيفًا أن “شعب السعودية شعب جدًا متعاون و لطيف، وقد لاحظ ذلك من مرحلة إتمام الجوازات ولغاية وصوله إلى المكان الذي يقام فيه المهرجان.

ردود فعل واسعة على تويتر حصدتها زيارة أكشاي الأولى إلى السعودية، خصوصا وأنه يمتلك شعبية كبيرة هناك وفي دول الخليج. ورحب بها المغردون بطريقة لافتة، خصوصا الفتيات اللواتي أشدن بإطلالته الجميلة وحسن اختياره لملابسه.

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يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر انطلقت مساء الإثنين الماضي وتستمر حتى 15 ديسمبر، وتم اختيار الفيلم الموسيقي “سيرنو” للمخرج البريطاني جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، ويعرض خلال الدورة الافتتاحية 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة.

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ويهدف المهرجان إلى اكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، حيث سيعرض 27 فيلما طويلا وقصيرا، تعكس تنوع المجتمع السعودي، إضافة إلى تقديم قوالب وحكايات يكتشفها المجتمع الدولي للمرة الأولى، ويتنافس 18 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، و16 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة.

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