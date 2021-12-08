“أون سبورت” تحصل على حقوق عرض مباراة مصر والأدرن في “كأس العرب”.. تعرف على الموعد

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قناة OnTimeSports حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2021.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل، في إطار مواجهات دور الـ8 من عمر منافسات البطولة، المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة OnTimeSports عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حصرياً ولأول مرة على أون تايم سبورت، مباراة منتخب مصر والأردن في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب”، كونوا على الموعد.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الخامسة، ويليها مباراة المغرب والجزائر في التاسعة.

وكان منتخب مصر تأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة بعد الحصول على 7 نقاط من الفوز في مباراتين أمام لبنان والسودان والتعادل في لقاء أمام الجزائر.

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