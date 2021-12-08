تغريم طارق الشناوي وراغدة شلهوب 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة جنح ثالث أكتوبر، اليوم، حكما ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والمذيعة راغدة شلهوب.

ونصّ الحكم على تغريم كل من الشناوي وراغدة مبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مبدئي ومؤقت، لكل من معز مسعود والفنانة حلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما، وذلك في القضية التي حملت رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان طارق الشناوي، قال خلال اللقاء التليفزيوني، إن تركيبة حلا شيحة بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن تربية والد حلا شيحة لبناته كان فيها نقص، واستطرد بأنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.

ليرد معز مسعود، على طارق الشناوي عبر حسابه بموقع التدوينات “تويتر” قائلا: “تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت لي ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيين مصريين، أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية”.

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