“ثقب في القولون وتسمم في الدم ورغبة في الموت”.. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس فترة مرضها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تفاصيل أزمتها المرضية الأخيرة، والتي تعرضت فيها حياتها للخطر، حتى أنها اعتبرت نفسها من الأموات بعد الأعراض التي حدثت لها.

وقالت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم على شاشة قناة cbc: هحكي على حاجة بصراحة مكنتش أتوقع في يوم من الأيام اتكلم في شيء زي ده، عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، أنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

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وتابعت: الأزمة أن بعد ما عملت العملية طلبوا مني بعدها بثلاث أيام دخول العمليات مرة أخرى لإجراء جراحة عاجلة، وماكنتش فاهمة، أنا هعمل عملية ليه، والدكاترة قالوا لو مش هتعمل العملية هتكون حياتها في خطر ومش هنتعيش”.

واستطرت: “اكتشفت بعدها أن أنا عندي ثقب في القولون وتسمم في الدم، ووقتها فعلا شفت الموت بعيني ودخلت بعدها على العناية المركزة، وأنا داخلة كنت عارفة إن أنا خلاص ووصيت أخويا الكبير على أولادي”.

وأضافت: عرفت أن الموضوع مش سهل وكنت وقتها حاسه إن أنا في شبه غيبوبة، وعرفت أن الجهاز اللي انا اتحطيت عليه غالبًا كل اللي بيتحطوا عليه بيموتوا، يعني اللي بينجو 2 من عشرة مثلا، وفي لحظة حسين أنه خلاص مش عايزة أكمل وأشيل كل حاجة متوصلة بجسمي، لأني مش قادرة استحمل.

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