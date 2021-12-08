ياسمين عبدالعزيز : ”أجريت 4 عمليات في شهرين”

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها تعاني من "أكياس على المبايض" ظهرت لديها منذ أن كان عمرها 16 عاما ، مؤكدة أنها أجرته عملية 5 مرات منذ سن السادسة عشرة دون أن يعلم عنها أحد.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها توجهت إلى طبيبها المعالج والتي تتعامل معه منذ زمن لإجراء تلك العملية الروتينية ، مؤكدة أنها تعودت على ألم هذا المرض قائلة :" الألم بقي صحبي واتعودت عليه خلاص وأنا مش شكاية".

وتابعت :"أنا روحت للدكتور بعد مسلسلى الأخير "اللي ملوش كبير"، برغم أنه حقق نجاح ولكني شوفت الويل بسببه وجالي كورونا مرتين وتعبت بعد العملية"، مؤكدة أنها دخلت لإجراء العملية الجراحية ولكنها دخلت في غيبوبة ولم تتذكر أي تفاصيل حينها.

واستطردت أنها أجرت 4 عمليات جراحية في شهرين بينهما عمليتان في عملية واحدة ، مؤكدة أنها بعد إجراء العملية الأولي شعرت بألم رهيب وكانت تشعر أنها "بتموت".

وقالت ياسمين عبدالعزيز ، انها بعد ألمها الشديد بعد العملية الأولي أخبرها الأطباء بحدوث "ثقب في القولون"، وحدث لها تسمم في الدم قائلة: "قالولي لو مدخلتش تعمل العملية كمان ساعة دلوقتي هتموت لانها بتموت دلوقتي ولازم العملية".

وأكدت أن الطبيب الذي أنقذ حياتها عصام شلباية، أخبرها أنه دخل لإجراء العملية الجراحية وهو يعلم أنها في النهاية على وشك الموت، مؤكدة أنه اخبرها أن العملية صعبة للغاية وأنها حالة ميئوس منها.