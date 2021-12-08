ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تفاصيل أزمتها المرضية، وقالت في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم” إنها قد رأت الموت بعينيها وكانت على يقين بأنها سترحل في ليلة القدر.. وإليكم أبرز التصريحات.. كنت حاسه إن أنا في ليلة القدر مش هكون موجودة، وكنت وقتها في شبه غيوبة بعد العملية، ومش مستوعبة ولكن كان عندي يقين إن أنا خلاص سلمت، ولكن فجأة بعد دعاء الناس في هذه الليلة، لقيت نفسي اتولدت من جديد، وبدأت اتكلم وكأني اتحولت، وكأن الدعاء رد فيا الروح.

بعد ليلة القدر تحديدًا حسيت إني بني أدمة تانية خالص، وقعدوني في الأوضة الخاصة بيا وبدأت اتكلم.

بعد ما اتنقلت للأوضة اتفاجئت أن أمعائي بره بطني، وقالوا لأزم تبقى كده لأن عندي تسمم في الدم وفي ثقب في القولون، وبدأت اتأقلم عليها بره

حسيت إني بقيت شبه المومياء وخسيت 15 كيلو وكان شكلي غريب.

قعدت شهر بعد العملية في حالة صدمة لا بضحك ولا بعيط ومش عارفة السبب وكان نفسي أنزل دمعة ومش عارفة.

الغريب أن قبل العملية بأسبوع لقيت التربي بعتلي فيديو للتربة وهو بيجهزهالي.

أسرتي كانت مدمرة ومابطلتش عياط.

أنا مش خايفة من الموت وشايفة أن عندنا ربنا أحسن ولكن كل مشكلتي كانت في ولادي هسيبهم لمين؟ View this post on Instagram A post shared by CBC Egypt (@cbcegypt) اقرأ أيضا “ثقب في القولون وتسمم في الدم ورغبة في الموت”.. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس فترة مرضها شافكي المنيري تعلن وفاة والدتها وتطلب الدعاء للحاق بمرافقة جثمانها أمينة خليل: “كُبر مناخيري عملي عقدة نفسية والقدر منعني من إجراء عملية تجميل في اللحظة الأخيرة” إعلامية كويتية تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين: “ياريت تعتزل لأنك فاشل فنيًا وإنسانيًا” شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين عبدالعزيز: كنت قاعدة وشايفة أمعائي بره بطني ودعاء الناس رد فيا الروح ومابقتش خايفة من الموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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