ياسمين عبدالعزيز: أصريت على السفر وأمعائي بره بطني ولو كنت فضلت في مصر كنت هاموت

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها أصرت على السفر لاستكمال علاجه بالخارج، مؤكدة أنها لو كانت استمرت لكانت ماتت، وذلك في حوارها مع منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة سي بي سي.

وإليكم أبرز التصريحات..

اللي حصلي ده ليه سبب ربنا كتبهولي ويمكن عايز يديني بيه حسنات.

أنا مش هرفع قضية على الدكتور اللي عمل فيا كده، وأكيد هو مش قاصد يأذيني بالمناسبة هو اللي ولدني في بنتي ياسمين، وكنت قد قررت بمقاضاته وأنا في المستشفى لكن بعد شوية قولت خلاص مش هعمل كده ما دام طلعت كويسة وربنا كتبلي عمر جديد.

عملت عملية رابعة في سويسرا وهي اللي دخلت فيها الأمعاء جوه بطني

قريت أخبار غريبة عن موتي وطلاقي وإن أنا رايحة أعمل عملية تجميل

عملت قبل كده عملية وكانت بطني مفتوحة 7 ساعات في غرفة العمليات في سويسرا وبعدين رجعت عادي ومحدش يعرف عنها حاجة.

أنا ليا حق أصوت وأتوجع ومحبش حد يشوفني وأنا تعبانة ومكنتش عايزة أشوف نفسي وأنا تعبانة ومش عايزة حد يشوفني وبحب أظهر وأنا قوية وأنا مش تعبانة

ماردتش أنزل من سويسرا على مصر إلا وأنا حاسه أن أنا ياسمين

كانت حرارتي ما بتنزلش ومابتحسنش وعشان كده طلبت أسافر وفي المستشفى يقولي لا مش هينفع.

قولتلهم لو ما روحتش البيت مش هاخد الأدوية وفعلا خلوني أروح على البيت.

وبعدين سافرت وعملولي العملية ودخلولي الأمعاء جوه بطني وخلاص

قعدت في سويسرا شهر ونص برده

أنا كنت صح ولو كنت قعدت في مصر كنت هاموت

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت في بداية شهر سبتمبر تعافيها ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”

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