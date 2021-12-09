عمرو دياب يغني “أنت الحظ” لابنة محامية أشرف عبدالعزيز في حفل زفافها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص النجم عمرو دياب، على تهنئة ابن محامية الخاص أشرف عبدالعزيز، بحفل زفافها.

وشاركها عمرو الغناء على نغمات أغنيته الجديدة “أنت الحظ” الذي حققت أعلى نسب استماع خلال الأسابيع الماضية.

وشهد حفل الزفاف الذي يقام في فندق الماريوت حضور عدد كبير من المشاهير أبرزهم أحمد عز ومحمود كهربا وأفشة.

يعد المحامي أشرف عبد العزيز محاميا للعديد من المشاهير، ويعرف عنه الربح دائما في معاركه القانونية، وكانت هناك شائعات حول خطوبة ابنة المحامي أشرف عبد العزيز لـ الفنان أحمد عز منذ عام تقريبا.

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وهدد المحامي أشرف عبد العزيز مروجي تلك الشائعات بمحاكمة قانونية، الذين شهروا به وموكله وحياتهم الشخصية.

أبرز معارك أشرف عبد العزيز القانونية

المحامي أشرف عبد العزيز كان يخوض المعارك القانونية لـ أحمد عز وزينة، وحصل على حكم البراءة للفنان أحمد عز فى واقعة اتهامه من الفنانة زينة بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بالساحل الشمالي، وقضت المحكمة بحبس شقيقة زينة، السيدة نسرين رضا إسماعيل مرسى شلبى ستة أشهر مع الشغل كفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

فضلا عن معاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامهما بالمصاريف الجنائية في واقعة اتهامهما بالاعتداء على الفنان أحمد عز داخل فندق بمنطقة الساحل الشمالي، كما قضت المحكمة ببراءة عز من كافة الاتهامات التي وجهها له من قبل شقيقا الفنانة زينة والزامهما بالمصاريف.

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