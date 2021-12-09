بعد المطالبة بمقاطعته.. أسرة “أميرة” تصدر بيانًا بشأن اتهام الفيلم بإهانة الأسرى الفلسطينيين

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت أسرة فيلم أميرة، بطولة علي سليمان وصبا بارك وإخراج محمد دياب، بيانًا بشأن الاتهامات التي تعرض لها الفيلم خلال الساعات الماضية بشأن إهانة الأسرى الفلسطينيين، خاصة أن الفيلم يناقش قضية شديدة الحساسية في المجتمع الفلسطيني والمتعلقة بتهريب النطف من الأسرى لزوجاتهم من أجل الإنجاب.

ونشر محمد دياب البيان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر ٢٠٢١ في مهرجان فينيسيا والذي تبعه عرضه في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائمًا أن الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي وانساني وينتقد الاحتلال بوضوح.

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وتابع: كان من المفهوم تمامًا لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول “منذ ٢٠١٢ ولد أكثر من ١٠٠ طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة”.

وأضاف: لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم ١٨ عامًا يتنافى منطقيًا مع بداية اللجوء لتهريب النطف في ٢٠١٢.

واستكمل: الفيلم يتناول معاناة وبطولات الأسرى وأسرهم و يظهر معدن الشخصية الفلسطينية التي دومًا ما تجد طريقة للمقاومة والاستمرار، ويحاول أن يغوص بعمق في أهمية أطفال الحرية بالنسبة للفلسطينين.

وأردف: اختيار الحبكة الدرامية الخاصة بتغيير النطف جاء ليطرح سؤال وجودي فلسفي حول جوهر معتقد الانسان وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر. والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين،فالبطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم.

وأشار محمد دياب: الحديث فقط عن هذه الحبكة الخيالية خارج سياق الفيلم الذي ينحاز للسردية الوطنية الفلسطينية، هو اقتطاع منقوص ويرسم صورة عكسية غير معبرة عن الفيلم، الفيلم من بطولة كوكبة من الفنانين الفلسطينين والأردنيين المشهود لهم بالوطنية ولهم تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونقلها للعالم ودافعهم الوحيد للاشتراك في الفيلم هو إيمانهم بأهمية رسالة الفيلم الذي هو في النهاية رؤية ومسؤولية مخرجه.

وأكد على تفهم أسرة العمل للغضب الذي حدث، قائلا: أسرة الفيلم تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على مايظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلًا أو اجتزائًا.

واختتم حديثه: وأخيرًا فإن الهدف السامي الذي صنع من أجله الفيلم لا يمكن أن يأتى على حساب مشاعر الأسرى وذويهم والذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم، نحن نعتبر أن الأسرى الفلسطينيين ومشاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيسية، لذلك سيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. نحن مؤمنين بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، دون أي إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية.

وأشار بعض مستخدمي تويتر إلى أن الفيلم لا يعبر عن الفن، وجاء التعليق على النحو التالي: الفن بلا شرف ما اسمه فن، نحن جميعًا مؤيدين للتنوع وحرية التعبير ولكن ليس هكذا، ليس أثناء تلميع صورة الغزاة، مما يعرض للخطر الأمل الضئيل لدى السجناء والتشكيك في النسب.. عار على أولئك الذين عملوا على هذا، مقرف تمامًا.

وأعلن رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية قدري أبو بكر مؤخرًا، أن الأردن قررت رسميًا وقف عرض فيلم أميرة المسيء للأسرى في عمّان ومنعه من التداول، بعد تواصل بين وزيري الثقافة الأردني والفلسطيني، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

واختارت الأردن سابقًا فیلم أمیرة للمخرج محمد دیاب لیكون ممثلًا لها في ترشیحات أفضل فیلم أجنبي في جوائز أكادیمیة علوم وفنون الصور المتحركة صُناع السینما، الأوسكار، الرابع والتسعون، ویقام حفل توزیع الجوائز في ھولیوود في مارس من العام المقبل ومن المرتقب اختیار القائمة القصیرة مطلع 2022.

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