أسرار النجوم: ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بمعلومات صادمة : سافرت سويسرا وأمعائي خارج بطني ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، السبب الحقيقي وراء سفرها لسويسرا، وروت كواليس معاناتها مع المرض، في أول ظهور لها بعد تشافيها وذلك عبر برنامج “معكم”، على قناة cbc، الذي تقدمه الإعامية منى الشاذلي.

وفجرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مفاجأة من العيار الثقيل وكشفت السبب الحقيقي وراء سفرها لسويسرا، مشيرة إلى أن أمعائها كانت خارج البطن وكانت غير مطمئنة لوجودها في المستشفى على الإطلاق.

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وأوضحت ياسمين عبد العزيز، خلال الحلقة، أنها صممت على السفر لأنها أصبحت غير قادرة على استكمال العلاج في المستشفى بمصر على الإطلاق، وتابعت قائلة:”كنت بموت أمعائي كانت بره بطني ماكنتش قادرة وصممت أسافر عشان أعمل العملية وبطني تتقفل عشان أقدر أكون طبيعية”.