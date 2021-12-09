أسرار النجوم: أول ظهور صادم للفنانة « شيرين » بعد انفصالها عن حسام والجمهور في ذهول .. لن تصدق كيف بدا شكلها (اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جمهورها في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب المصري حسام حبيب، حيث ظهرت من دون مساحيق تجميل أو تسريحة شعر، كما بدت علامات التعب في عينيها ومحيطهما واضحة. وجمعت الصورة شيرين عبد الوهاب بفريق عمل أحدث أغانيها (كلها غيرانة)، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، والتي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قبل ثلاثة أيام على قناتها في (يوتيوب)، وفق(فوشيا).

وكانت شيرين عبدالوهاب أكّدت طلاقها من حسام حبيب في بيان رسمي، شدّدت خلاله على احترامها لطليقها عقب زواج دام 3 سنوات، لافتةً في الوقت عينه إلى أن أسباب الطلاق تخصها وحدها. وطالبت شيرين الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال بينها وبين زوجها وقع (في هدوء تام)، ولا توجد خلافات بينهما.

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وشددت على أن كل ما ورد في هذا الإطار لا أساس له من الصحة، وأنه لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية. واعتبرت أن الأخبار التي تحدثت عن خلافات بينها وبين زوجها جاءت في إطار قلب الحقائق، مؤكدةً أنها تكن كل الاحترام لطليقها حسام حبيب.

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