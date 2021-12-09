حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى تحقق 4 ملايين مشاهدة

حققت حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، 4 ملايين مشاهدة بعد انتهاء بث الحلقة مباشرة.

وخلال الحلقة كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل معاناتها الصحية، حيث استضافت الإعلامية منى الشاذلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، التى تظهر للمرة الأولى مع زوجها الفنان أحمد العوضى، الأربعاء، فى برنامج "معكم"، على قناة CBC.

ومن المقرر أن ينضم زوجها الفنان أحمد العوضي بالجزء الثانى من الحلقة، في أول ظهور إعلامى لهما سويا بعد مرضها، وخلال هذا اللقاء يروي العوضي كواليس الأزمة الصحية لزوجته وكيف تعامل معها، كما يحكى عن كيفية إدارته للأزمة، وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية.