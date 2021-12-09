الليله.. ماجد المهندس يشارك يارا في حفل موسم الرياض

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي مشرتك مع الفنانة يارا ، وذلك الليلة الخميس 9 ديسمبر على مسرح أواسيس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

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