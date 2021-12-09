عمر كمال ينشر صورة برفقة العوضي وياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام

نشر المطرب "عمر كمال "صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفديوهات "إنستجرام". وظهر عمر كمال برفقة الفنانين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز من على الكوشة بمسلسل "اللي ملوش كبير"، معلقاً "بحبهم أوي". وجاءت التعليقات كالتالي"بنحبهم أحنا كمان"،" منوريين الدنيا"،"داما متالقين ومكسرين الدنيا".

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