19 ديسمبر .. حمادة هلال يحى حفلا غنائيا بـ بغداد

أعلن الفنان حمادة هلال ، عن إحياء حفلا غنائيا بالعراق يوم الأحد 19 ديسمبر بمدينة "سندباد لاند" في بغداد ، و سيتم غناء عدد كبير من الاغانى التى يطلبها الجمهور .

ونشر سيف عريبي على حسابه على "انستجرام " صورا تجمعه مع حمادة هلال ومحمد لطفي والإعلامي محمود سعد عقب وصولهم العاصمة العراقية وبجوار العلم العراقي و تضامنا مع دعم الآمن والأمان في البلد العربي الشقيق.

على جانب آخر يشارك النجمين حمادة هلال ومحمد لطفي في مسلسل "عالم دبليو " للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي.