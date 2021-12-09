نسرين طافش: تحدي نفسك كي تصبح النسخة الأفضل

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نسرين طافش، في الفيديو من الجيم وهي تقوم بتمارين رياضية شاقة، مما نالت إعجاب متابعيها. وعلقت نسرين طافش علي الفيديو قائلة: "إن كان عليك ان تتحدي فتحدي نفسك كل يوم بأن تصبح النسخة الأفضل منك".

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