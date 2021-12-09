أول تعليق من الناقد طارق الشناوي بعد تغريمه 100 ألف جنيه في سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الناقد الفني طارق الشناوي على حكم تغريمه 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة وقال عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أنه يمتثل للقضاء المصري ولكنه لم يتلق إخطار بالدعوى القضائية.

قال الشناوي “أحترم القضاء المصري وسوف امتثل لكل قراراته فقط اوضح انني لم اتلق اخطارا بالدعوى القضائية ولم تحقق معي النيابة قبل إحالة الدعوى للقضاء المستعجل”

تابع الشناوي قائلًا “لم أعلم ايضًا أنني مطلوب أمام المحكمة في تلك القضية وبدأت الإجراءات القانونية عن طريق استاذ القانون د حسام لطفي لاتخاذ اللازم للطعن في الحكم”

وأضاف “إن ما صرحت به في البرنامج وأدى لاقامة الدعوى هو تعقيب على ما قاله الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة على الهواء مباشرةً وكان يبكي قائلا (ابنتي اتخطفت)”

وتابع “كانت قضية عامة أثارها أطرافها على أكثر من قناة تلفزيونية ولم انتهك خصوصية أحد ولم أكن أنا ايضًا الوحيد الذي ادلى بدلوه إعلامياً فيما حدث على الملأ”

اختتم طارق الشناوي كلامه قائلًا “أكرر ثقتي المطلقة في القضاء المصري العادل”

يذكر أن طارق الشناوي قال في لقاء تلفزيوني سابق عقب أزمة حلا شيحة أن بتكوينها شيء خاطئ وهو ما أدى لتناقضات في شخصيتها وأنها تحتاج لفترة تأهيل وهو الأمر الذي رد عليه معز مسعود عبر منصات التواصل الاجتماعي متوعدًا طارق الشناوي بمقاضاته لانتهاك خصوصيته وخصوصية زوجته.

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