أول تعليق من سيدة التجمع “العارية” بعد التحقيق معها واتهامها بالفسق والفجور

ابو ظبي - احمد الجزار - استدعى جيران إحدى السيدات بمنطقة التجمع الأول، شرطة النجدة بعد ظهورها عارية في بلكونة إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، واتهموها بنشر الفسق والفجور.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة ظهور سيدة شبه عارية في بلكونة إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول، أن الفتاة تقطن مع صديقتها في شقة بمنطقة التجمع الأول وتحمل الجنسية الأوكرانية.

وتابعت التحريات الأولية، أن الفتاة اعتادت الخروج بالملابس الداخلية في البلكونة، على حسب عادات وتقاليد بلادها.

وقالت الفتاة الأوكرانية أمام جهات التحقيق، إنها تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، مشيرة إلى أنها لا تعلم القوانين المصرية ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة، وعندما خرجت في شرفة البلكونة لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.

أقوال شهود العيان

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، لأقوال شهود العيان حول قيام سيدة أجنبية الجنسية بالظهور في البلكونة عارية تماما بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وقال شهود العيان، بأنهم تفاجئوا بخروج سيدة داخل إحدى البلكونات الرئيسية في العقار محل الواقعة وهى عارية تماما، مما دفعنا للاتصال فورا بالشرطة.

وأوضح شهود العيان بأن الشقة محل الواقعة يتردد عليها العديد من الأشخاص نظرا لأن صاحبها يقوم بتأجيرها باليوم ، لذلك قاموا بالاتصال بالشرطة لضبط السيدة لتحريضها على الفسق والفجور، نظرا لأن أغلبية السكان بالمنطقة طلاب بالجامعة الأمريكية فما فعلته ما هو إلا محاولة لاستقطاب وإغواء الطلاب الجامعيين.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من مجموعة من الأهالي، يفيد بظهور سيدة عارية تماما داخل أحد البلكونات المجاورة لهم ، وعلى الفور تم تحديد المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي مفاده تكرار ظهور سيدة عاريه ببلكونة إحدى الشقق بأحد العقارات بكومبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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