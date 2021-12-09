أسرار النجوم: ليلة سقوط أرملة يونس شلبي بتهمة لا تخطر على بال .. ما حدث أصاب الفنانين بصدمة كبرى؟

الرياض - محمد الاطلسي - لا يدري أحد لماذا اتسمت حياة الفنان الراحل والكوميديان يونس شلبي بالأحزان، وهو الذي برغم شهرته التي وصلت الآفاق عانى من الفقر والنسيان والمرض الذي قضى عليه.

ولم تكن تنقص هذه الحكاية الحزينة إلا واقعة اعتقال أرملة يونس شلبي بتهمة مخلة بالشرف.

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وفي التفاصيل قضت محكمة جنح مدينة نصر عام 2016م بحبس أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وتعويض 10 آلاف وواحد جنيه، لاتهامها بالنصب على تاجر والاستيلاء منه على مليون جنيه.

وحينها كان تاجر للهواتف المحمولة أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، يتهم فيها أرملة الفنان يونس شلبي بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير، مقابل شراء منه كمية كبيرة من الهواتف المحمولة، وامتنعت عن السداد.

وقد تسببت هذه القضية بصدمة في الوسط الفني حينها.

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